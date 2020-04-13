В Україні збільшили кількість тестувань на коронавірус - Максим Степанов [ Редактировать ]
325 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксовано в Україні станом на десяту ранку. Найбільш стрімке поширення хвороби - у Києві та Чернівецькій області. Там кількість недужих наближається до півтисячі.
Загальна цифра хворих від початку епідемії три тисячі сто дві особи. Третій день поспіль число тих, хто здолав недугу, перевищує кількість летальних випадків. 97 і 93 відповідно.
В Миколаївській області тривалий час не було підтверджено жодного діагнозу зараження. Натепер там є п'ять інфікованих.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Ми збільшили за цей тиждень кількість тестувань на коронавірус методом ПЛР. В середньому зараз ми робимо від 2,5 до трьох тисяч тестувань за добу. Крім того, ми за новим алгоритмом тестуємо всіх без виключення пацієнтів, у яких є запалення легенів.
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