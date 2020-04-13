Загальна цифра хворих від початку епідемії - три тисячі сто дві особи

325 нових випадків інфікування коронавірусом зафіксовано в Україні станом на десяту ранку. Найбільш стрімке поширення хвороби - у Києві та Чернівецькій області. Там кількість недужих наближається до півтисячі.

Загальна цифра хворих від початку епідемії три тисячі сто дві особи. Третій день поспіль число тих, хто здолав недугу, перевищує кількість летальних випадків. 97 і 93 відповідно.

В Миколаївській області тривалий час не було підтверджено жодного діагнозу зараження. Натепер там є п'ять інфікованих.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: