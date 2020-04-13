Статую Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро підсвітили на знак подяки медичним працівникам. Монумент заввишки 38 метрів - візитівка міста, розташований на пагорбі в національному парку, з нього видно весь Ріо.

Завдяки світловим проекціям - Христа вдягли у костюм лікаря. Також на ньому з'явилися портрети медиків, і написи "дякую" і "залишайтеся вдома".

У Бразилії наразі понад двадцять тисяч випадків зараження COVID-19.