Христа Спасителя вдягли у костюм лікаря [ Редактировать ]
Статую Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро підсвітили на знак подяки медичним працівникам. Монумент заввишки 38 метрів - візитівка міста, розташований на пагорбі в національному парку, з нього видно весь Ріо.
Завдяки світловим проекціям - Христа вдягли у костюм лікаря. Також на ньому з'явилися портрети медиків, і написи "дякую" і "залишайтеся вдома".
У Бразилії наразі понад двадцять тисяч випадків зараження COVID-19.
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Статую Христа-Спасителя у Ріо-де-Жанейро підсвітили на знак подяки медичним працівникам. Монумент заввишки 38 метрів - візитівка міста, розташований на пагорбі в національному парку, з нього видно весь Ріо
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