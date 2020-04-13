Торнадо у США забрав життя шістьох людей [ Редактировать ]
Щонайменше шестеро людей загинули внаслідок торнадо у США. Одразу понад два десятки буревіїв пронеслися південно-східними штатами.
Швидкість вітру сягала трьохсот кілометрів за годину. У Міссісіпі та Луїзіані наслідки називають катастрофічними - будинки здебільшого зруйновані вщент.
Попри епідемію коронавірусу, містян евакуювали у притулки. В укриттях є антисептики, також працюють радники, які нагадують людям про необхідність дотримуватися дистанції.
Точне число травмованих і загиблих унаслідок негоди ще встановлюють, так само оцінюють і суму збитків.
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