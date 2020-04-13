Переболевшие коронавирусом при повторном тестировании снова оказываются "позитивными" [ Редактировать ]
Южная Корея сообщила в понедельник, 13 апреля, что минимум 116 человек, выздоровевших от коронавируса COVID-19, при повторном тестировании снова дали "положительный" результат. Об этом сообщает Reuters.
Рост числа повторных пациентов вызывает обеспокоенность, поэтому специалисты расследуют причину таких рецидивов. Эксперты пытаются выяснить что происходит: вирус "реактивировался", на тестах проявляются его остатки, пациенты были вновь инфицированы, или ошибку показывают сами тесты.
Предварительные исследования свидетельствуют, что выздоровевшие пациенты с "позитивным" диагнозом не являются заразными и не представляют опасности для других людей.
Власти Южной Кореи планируют 19 апреля снять некоторые карантинные ограничения, которые позволят людям вернуться к работе и привычному образу жизни. Местные власти предупреждают, что в регионах с самым высоким количеством зараженным будут и дальше соблюдаться правила "социального дистанцирования".
На данный момент коронавирусом в Южной Корее заболели 10,5 тысячи людей, из них 216 умерли.
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