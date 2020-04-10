В Южной Корее начались всеобщие выборы [ Редактировать ]
В Южной Корее в пятницу, 10 апреля началось досрочное голосование на парламентских выборах, которые назначены на 15 апреля. Сегодня проголосовать могут только граждане, зараженные коронавирусом, сообщает Reuters.
Национальная избирательная комиссия создала в крупнейших больницах восемь избирательных участков для приема более трех тысяч пациентов с коронавирусом, а также 900 медицинских работников, которые с ними постоянно контактируют.
Все инфицированные должны носить защитную маску, использовать дезинфицирующие средства и пластиковые одноразовые перчатки. На избирательных участках им в обязательном порядке меряют температуру. Те, у кого она выше 37,5 градусов, отправляются в специальные кабины.
Завтра смогут проголосовать 46,5 тыс. человек, у которых тесты не выявили коронавирус, но находящиеся на карантине.
На данный момент в Южной Корее коронавирус диагностирован у 10 450 человек, из них 208 умерли. Около 7000 южнокорейцев уже выздоровели от COVID-19.
Выборы определяют, кто получит контроль над парламентом и сможет ли президент Мун Чжэ Ин и дальше проводить свою политику, направленную на создание новых рабочих мест путем снижения, повышение минимальной заработной платы и курс на сближение с "братской" Северной Кореей.
по теме
Дональд Трамп анонсував "другу хвилю" фінансової допомоги американцям
У США хочуть знову виплатити гроші кожному американцю, навіть пори те, що чимало людей ще першу тисячу доларів не встигли отримати - що задумав президент?
Техника на страже карантина: в Южной Корее используют браслеты
Передвижение граждан на самоизоляции будут контролировать
Президентские выборы в Польше впервые пройдут дистанционно
Выборы состоятся 10 апреля
У Південній Кореї перетворили на зоопарки зоо-кафе
Зачинитися чи скоротити персонал не можуть, бо за тваринами треба доглядати
Пережить коронавирус: в Южной Корее семьям заплатят по 816 долларов
В воскресенье, 29 марта, власти ввели обязательный двухнедельный карантин, для всем прибывающих из-за границы. Нарушение правил наказывается лишением свободы на срок до одного года или штрафом в размере 8 160 долларов США.