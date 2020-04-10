В Южной Корее в пятницу, 10 апреля началось досрочное голосование на парламентских выборах, которые назначены на 15 апреля. Сегодня проголосовать могут только граждане, зараженные коронавирусом, сообщает Reuters.

Национальная избирательная комиссия создала в крупнейших больницах восемь избирательных участков для приема более трех тысяч пациентов с коронавирусом, а также 900 медицинских работников, которые с ними постоянно контактируют.

Все инфицированные должны носить защитную маску, использовать дезинфицирующие средства и пластиковые одноразовые перчатки. На избирательных участках им в обязательном порядке меряют температуру. Те, у кого она выше 37,5 градусов, отправляются в специальные кабины.

Завтра смогут проголосовать 46,5 тыс. человек, у которых тесты не выявили коронавирус, но находящиеся на карантине.

На данный момент в Южной Корее коронавирус диагностирован у 10 450 человек, из них 208 умерли. Около 7000 южнокорейцев уже выздоровели от COVID-19.

Выборы определяют, кто получит контроль над парламентом и сможет ли президент Мун Чжэ Ин и дальше проводить свою политику, направленную на создание новых рабочих мест путем снижения, повышение минимальной заработной платы и курс на сближение с "братской" Северной Кореей.