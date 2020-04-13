Ученые закрыли на карантин заповедник, где живут гориллы и орангутанги, так как животные рискуют заразится коронавирусом.

Об этом сообщает BBC News.

По информации, главный ветеринарный врач из организации Gorilla Doctors, что на данный момент не выявили случаи заболевания коронавирусом.

"Эта болезнь может быть смертельной для орангутанов, которые и так находятся под угрозой. Мы не можем этим рисковать", - отмечается в сообщении.

Известно, что человекоподобные обезьяны могут быть восприимчивы к человеческим заболеваниям, поэтому руководство заповедника решило полностью обезопасить животных.

Ранее мы писали о том, что в нью-йоркском зоопарке тигрица заразилась коронвирусом. Кроме нее инфицированы еще 6 животных.