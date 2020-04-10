Верховна Рада збереться на позачергове засідання: що будуть обговорювати [ Редактировать ]
Рада збереться на позачергове засідання в понеділок - заявив спікер Дмитро Разумков.Депутати планують розглянути антикризові зміни до держбюджету та посилити відповідальність за підпали в екосистемах. На порядок денний винесуть і законопроєкт про геокадастри, він потрібен для підготовки відкриття ринку землі. А також 13 постанов про скасування голосування за земельний закон. А от законопроєкт про неповернення банків колишнім власникам - поки що не розглядатимуть. До документа - понад 16 тисяч поправок, і він може заблокувати роботу парламенту щонайменше на пів року.
Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України:
16 тисяч правок ми не отримували ніколи, я вважаю що це направлено щоб заблокувати роботу ради, тому що пів року, враховуючи коронавірус і якщо іти по повні процедурі, то це навіть і більше і на це парламент не піде, враховуючи всі виклики які стоять перед ВРУ, якщо ми говоримо про його розгляд я не можу сказати коли він відбудеться.
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