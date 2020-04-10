Рада збереться на позачергове засідання в понеділок - заявив спікер Дмитро Разумков.Депутати планують розглянути антикризові зміни до держбюджету та посилити відповідальність за підпали в екосистемах. На порядок денний винесуть і законопроєкт про геокадастри, він потрібен для підготовки відкриття ринку землі. А також 13 постанов про скасування голосування за земельний закон. А от законопроєкт про неповернення банків колишнім власникам - поки що не розглядатимуть. До документа - понад 16 тисяч поправок, і він може заблокувати роботу парламенту щонайменше на пів року.

Дмитро Разумков, голова Верховної Ради України: