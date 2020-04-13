Контроль на кордоні з Росією посилює Китай. Зокрема, у прикордонній провінції Хейлунцзян зафіксували 56 нових випадків COVID-19, з них 49 - у тих, хто прибув із Федерації. І це в той час, як усередині КНР щодня виявляють лише одного-двох хворих.

У кількох містах прикордонної провінції усіх прибулих відправляють на двадцяти-восьми-денний карантин і тестують на наявність коронавірусу.