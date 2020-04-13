Гривня знову прямує до зміцнення. Згідно з офіційним курсом, встановленим Нацбанком, долар здешевшав на п'ять, а євро на сім копійок. Подешевшав долар і в обмінниках. Сьогодні американську валюту в комерційних банках купували в середньому по 26 гривень 98 копійок. Помірний показник інфляції в Україні за березень, незважаючи на світову пандемію та інші важливі новини карантинної економіки - далі від Геннадія Вівденка.

Після зниження на лише три десятих відсотка у лютому, - у березні споживчі ціни зросли на 8 десятих процента. Про це повідомляє Держкомстат. Інфляція, за даними профільних економістів-статистиків, уповільнилася, - до більш як двох відсотків від початку року. Експерти зазначають - причина різкого зниження споживання товарів та послуг - карантинні заходи.

За даними Національного банку України, ажіотажний попит на продовольчі товари спав. В офіційній заяві підкреслено - українські споживачі припинили масово запасатися продуктами у період карантину. Це позначилося на ціні.

Володимир Лепушинський, директор департаменту монетарної політики НБУ:

Люди перестали скуповувати такі товари як гречка борошно інші крупи. Що відповідно позначилися на цінах. Крім того позитивно відобразилася ситуація на валютному ринку. Яка нормалізувалася. Подешевшали овочі борщового набору.

Вартість цьогорічного Великоднього кошика, за середніми цінами по Україні на березень, - становитиме 620 гривень. Згідно з розрахунками науковців Інституту аграрної економіки Академії наук України. Традиційні паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, масло, м'який і твердий сири українцям обійдуться на 16 відсотків дорожче, аніж торік, - коли мінімальний набір продуктів коштував 532 гривні. Причини, на думку науковців, мають подвійний характер - з одного боку невисока купівельна спроможність громадян, - через запровадження у державі карантинних заходів, з другого - подорожчання низки продуктів у зв'язку із закриттям деяких ринків, та логістичні проблеми у постачальників. За прогнозами фахівців, українці змушені будуть заощаджувати на дорожчих продуктах, зокрема, домашній ковбасі, буженині, твердому сирі.

Відновлення роботи продуктових ярмарків у регіонах, за інформацією малих виробників, дозволяє підтримувати сімейний бізнес і заразом власний добробут. Зокрема це стосується півдня України. Там власники невеличких ферм в передмістях із утриманням кількох корів та овець тепер мають змогу реалізувати власну продукцію.

Наталія Южица, продавчиня молочної продукції:

Вообще, вот, молочная продукция. Ну, закроют базары: что мы должны. Это ж не картошка, чтоб держать в подвале. Нам надо куда-то девать этот товар. Брынзу, допустим, можно засолить - она подождет, а творог - он лежать не будет.

За дотримання усіх санітарних умов, малий бізнес згідно з нашими опитуваннями має змогу працювати і навіть розвиватися в умовах карантину.