Последствия карантина: улицы Рима начали зарастать травой [ Редактировать ]
На многих площадях итальянской столицы из-за карантина и отсутствия людей из-под булыжников пробиваются травяные заросли.
Об этом сообщает The Star.
По их словам, траву затаптывали римляне во время активной туристической жизни, но сейчас по улицам ходят только местные жители, которые выгуливают собак или работники экстренных и дезинфекционных служб.
Фото: Reuters
Ранее мы сообщали о том, что в Италии продлили режим карантина до 3 мая. Срок предыдущих ограничений истекал 13 апреля.
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