І нарешті поставлено фінальну крапку з проміжними виборами на Харківщині. Переможиця на 179 окрузі Юлія Світлична сьогодні у Верховній Раді склала присягу народного депутата. Подробиці далі.

В Верховній Раді поповнення. Присягу нардепа склала Юлія Світлична.

Присягаю на вірність України, зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України.

Десятикратно випереджаючи суперників, із рекордним результатом у майже 78 відсотків голосів виборців Юлія Світлична перемогла на проміжних виборах по 179 округу у Харківській області. І це попри весь арсенал фальсифікацій та чорного піару залучений іншими кандидатами проти Юлії Світличної.

Феномен Світличної на виборах політологи та соціологи пояснювали найвищою впізнаваністю політика серед людей. Її показник довіри за даними соцопитувань напередодні дня голосування склав 60 відсотків. А за підрахунками аналітичного порталу "Слово і діло", рівень виконання чиновницею обіцянок є 92 відсотки.

Три роки з 2016 до 2019 - Юлія Світлична очолювала Харківську облдержадміністрацію.Протягом цього часу Харківщина опинилась в топі і утримувала лідерську першу позицію в рейтингу Кабміну за показниками макроекономічного розвитку. Мова йде про відновлення головних автомагістралей і ремонт доріг, які десятиріччями стояли розбиті у віддалених районах Харківщини. Розвиток великих інфраструктурних об'єктів, початок будівництва онкоцентру.

Юлія Світлична є віцепрезидентом Палати регіонів Конгресу регіональних влад Ради Європи. А також представником України у Конгресі місцевих та регіональних влад Ради Європи. Тож багато програм на Харківщині фінансували міжнародні організації - завдяки цьому, на Харківщині ремонтувалися лікарні, школи, реконструювалося житло для переселенців.

Бувши депутатом обласної ради вона виступала за перерахунок у бік зниження тарифів на комунальні послуги та протистояла скороченню медзакладів та відділень в рамках медреформи. А також включилась в боротьбу із пандемією коронавірусу. У парламенті планує і далі відстоювати інтереси своїх виборців з регіону.

Юлія Світлична, народний депутат України: