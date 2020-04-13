Дослідження на COVID-19 методом ПЛР почали робити в ще одній лабораторії на Рівненщині. Досі таку діагностику проводили лише в обласному лабораторному центрі. Про те, як тестують - розкаже Сніжана Сидорук.

За допомогою цього апарату роблять тести на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції. Такі дослідження мають високу точність, кажуть фахівці, бо працюють з РНК чи ДНК збудника. А отже, виявити інфекцію дозволяють навіть у перші дні зараження. Для цього у пацієнта беруть мазок з горла чи носа.

З особливою обережністю з біоматеріалом працює спеціаліст лабораторії. Юлія Фрідріх розповідає: ПЛР-тестування - процес тривалий.

Юлія Фрідріх, лікарка-лаборантка Рівненського обласного центру громадського здоров'я:

Якщо ми робимо в цьому кабінеті виділення РНК, то тут ми орієнтовно до трьох годин працюємо. Це виходить орієнтовно 20 зразків. Далі ми вносимо ПЦР-суміш і в апараті проходить декілька етапів ампліфікації і також через годинки дві уже готовий результат.

Нині у цій лабораторії обстежують лише тих мешканців області, які повернулися з-за кордону, контактували з інфікованими або ж мають підтверджені лікарем симптоми захворювання. Надалі ж діагностуватимуть ще й медиків, які виходжують недужих. Тут уже зробили більш ніж сто тестів. Запевняють - за потреби потужності лабораторії можуть збільшити вдвічі.

Юлія Аргута, завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Рівненського обласного центру громадського здоров'я:

Найбільша, мабуть, буде потужність це до ста тестів в день. Це залежить, насамперед, від того, що виділення проводиться ручним методом. Тобто ми вручну виділяємо РНК. В нас є станція пробопідготовки. Якби ми, може, виділяли станцією, ну були би відповідні до неї системи, то могли би до 96 за раз.

У цій лабораторії Рівного раніше робили аналізи на ВІЛ, тепер "перепрофілювалися" під коронавірус. Оскільки кількість людей, які потребують обстеження, на Рівненщині збільшується щодня, а ПЛР-тести робили лише в обласному лабораторному центрі.

Олена Гандзюк, директорка Рівненського обласного центру громадського здоров'я:

Апарат цей має порівняно невисоку пропускну здатність. Ми можемо в зміну робити максимум, не в зміну, а за день, коли буде дві бригади працювати. Це приблизно ста досліджень. Якщо точніше, то 98. Тобто пропускна здатність апарату не 500 і не 1000 досліджень в день.

ПЛР-методом уже протестували понад півтисячі людей. Позитивний результат отримали у ста двадцяти п'яти випадках. Якщо кількість інфікованих зростатиме й надалі - до діагностики залучать ще й обладнання перинатального центру.