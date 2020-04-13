Перекроїли бюджет. З другої спроби, після провального голосування на минулій позачерговій сесії, народні депутати змінили кошторис країни.

Кому і скільки коштів урізали, а кому навпаки додали, про це - Богдан Вербицький.

Збиратися за потребою і на позачергові засідання вже стало звичкою для народних депутатів. В залі зареєстровано 327 народних депутатів.

Сьогодні головне питання - бюджет. В уряді його перекроїли та змінили головні показники. Доходи зменшуються на 119 мільярдів гривень, тобто на 11%. Видатки навпаки збільшуються на 82 млрд, або 7%. Інфляція буде на рівні 9%, а безробіття на рівні 9,4 %. Середній курс долара - 29,5 замість попередніх 27 гривень. Зменшуються видатки на деякі галузі, як то освіта та регіональний розвиток. Все - заради підтримки медиків та точкових виплат тим, хто і поготів залишився без грошей.

Денис Шмигаль, прем`єр-міністр України:

Видатки міністерства охорони здоров’я пропонується збільшити на 16,4 млрд гривень. Загалом, разом з іншими видатками, фінансування медицини зросте фактично в 1,5 рази. Паралельно ми маємо подбати про найвразливіші верстви населення, для цього видатки пенсійного фонду пропонуємо збільшити на 29, 7 млрд. Це необхідно для того, щоб у травні провести індексацію пенсій і виплатити пенсіонерам, які отримають менше 5 тис грн допомогу в розмірі 1 тис грн. Проект держбюджету передбачає створення фонду боротьби з коронавірусом та його наслідками - його бюджет 64,7 млрд грн.

Адвокати змін, фракція "Слуга народу" наголошують - фінансування пріоритетних галузей, як то аграріїв та велике будівництво, вдалося зберегти.

Олександр Трухін, народний депутат, "Слуга народу":

Відновлено фонд ДФРР, котрий дасть нам змогу повністю виконати завдання президента по великому будівництву, ми зможемо тримати та здати для народу України більше ніж 100 садків, 100 шкіл, та 100 стадіонів. Повністю відновлена програма щодо дорожнього будівництва, збільшені видатки державній судовій адміністрації, на 1 млрд грн з метою покриття мінімальних необхідних витрат на оплату праці суддів. Збільшена дохідна частина від дивідендів нацбанку України на 2 млрд грн.

Але критики документу - опозиційні фракції - нарікають не з тих позабирали гроші, і уряд не потурбувався про іще одну групу населення - підприємців.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська солідарність":

У влади гроші не забираються, у силовиків забираються, знаєте - тільки так, щоб показати начебто забираються. Насправді, нічого не забирається, суддям гроші додаються - мільярд гривень, а замість того, щоб затягувати паски влада затягує паски на шиї культури, освіти, місцевого самоврядування, знищуючи їх.

Володимир Цабаль, народний депутат, "Голос":

Ми забрали 21 млрд грн з міст і ОТГ згідно підрахунку асоціації міст України. Також в цьому бюджеті зменшені видатки на навчання лікарів - з 365 млрд залишили тільки 101 млрд на навчання і підвищення кваліфікації. Чому цей бюджет не відповідає світовим практикам, тому що всі країни світу підтримують бізнес шляхом збільшення фінансування інфраструктури, шляхом цільових кредитів, шляхом стимулювання споживання. Цього всього немає.

Але у загальному підсумку документ ухвалили, і на відміну від попередньої спроби "Слуги народу" одностайно дали голоси.

Разом з тим, жодна фракція, окрім депутатских груп не дала голосів. І головне, що турбує депутатів - це величезний державний борг.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Сьогодні ситуація, коли потрібно було реструктуризувати зовнішню заборгованість, і за рахунок залучення цих коштів, а їх більше 144 млрд, запланованих коштів на виплату цих зовнішніх боргів за рахунок цих коштів фінансувати і соціальні, і медичні заклади, які сьогодні потребують підтримки. Натомість зробили зовсім інше - покрамсали бюджет, на безробіття виділили тільки 7 млрд грн, а 144 млрд заплановано по виплатам зовнішніх боргів. Світ буде після пандемії зовсім іншим, і сьогодні кожна країна має думати по своїх людей, а не про тих зовнішніх спекулянтів, які скупили ОВГЗ.

Віктор Медведчук, народний депутат, голова політради партії "Опозиційна платформа - За життя":

Доходная часть бюджета составляет 975 млрд грн, заимствования составляют 642 млрд, то есть 66% доходной части бюджета - это внутренние и внешние заимствования, вы можете представить, как можно охарактеризовать экономику Украины, социальную сферу и вообще нашу страну, если 65% фактически в доходной части бюджета составляет не то, что делается в стране, не то, что зарабатываются деньги, которые идут в доходную часть бюджета, а это все средства за счет кредитов, и за счет того, что их надо будет отдавать.

Ну а після бюджетних питань рада поспіхом і без обговорень ухвалила ще низку законів, і серед них підвищила у 18 разів штрафи за паління трави та забруднення атмосферного повітря. Ну і ще - депутати взялись за численні постанови, якими пропонувалось скасувати голосування за запровадження ринку землі.

Андрій Пузійчук, народний депутат, "Батьківщина":

Все, на що вони здатні - це звернутися з потягнутої рукою до МВФ і подати українську землю. Скасуйте цей ганебний законопроект.

Наталя Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - за життя":

У вас є ще можливість зробити те, що ми пропонуємо, провести розпайовку української землі, та зараз, під час великої кризи - всім громадянам надати конституційне право отримати їх земельний пай.

Але жодної постанови від опозиційних фракцій монобільшість не підтримала. Відтак, закон про продаж землі може іти на підпис до спікера, а за тим і президента.