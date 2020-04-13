За підпал трави мають відповідати місцеві чиновники - про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Фельдман на позачерговому засіданні Ради. Правоохоронцям складно визначити особу порушників. На відміну від сільських голів, які цією інформацією володіють, але здебільшого її приховують, - наголосив депутат.

Олександр Фельдман, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":