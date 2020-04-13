За підпал трави слід збільшити штрафи та ввести кримінальну відповідальність - депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Фельдман [ Редактировать ]
За підпал трави мають відповідати місцеві чиновники - про це заявив народний депутат від "Опозиційної платформи - За життя" Олександр Фельдман на позачерговому засіданні Ради. Правоохоронцям складно визначити особу порушників. На відміну від сільських голів, які цією інформацією володіють, але здебільшого її приховують, - наголосив депутат.
Олександр Фельдман, народний депутат, фракція "Опозиційна платформа - За життя":
Мы никогда не подходили комплексно к этому вопросу. Штрафы должны быть. Их нужно ужесточать и вводить уголовную ответственность. Я думаю, нужно усиливать этот закон и возлагать ответственность на глав ОТГ и сельглав. Им проще будет выяснить, что это было хозяйство и кто это. Они сами покажут кто это сделал. Варварство, от которого сотрясается весь мир. Уничтожается экология, животные и жизненно важные постройки. Мы знаем, что сегодня огонь подходит и к Чернобыльской АЕС. То, что давным-давно никто не делает. То, что в других странах считается не цивилизованным - у нас же какой-то фурор. В этом году, горит практически вся Украина.
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