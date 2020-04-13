Закарпатських медиків підозрюють у приховуванні інформації про коронавірус у пацієнта. Два відділення медзакладу довелося закрити, а більше ста лікарів відправили на самоізоляцію. Мар'яна Мартин знає більше подробиць.

112 медиків Іршавської райлікарні на самоізоляції. Це лікарі кардіологічного та пульманологічного відділень, які контактували з хворою на COVID-19. 71-річна жінка потрапила в медзаклад на початку квітня. А 6 числа померла. Тож лікарня на два тижні залишилася без відділення кардіології.

Валентин Бобир, заступник директора Іршавської районної лікарні:

Було зроблено 150 тестів, експрес-тестів всім контактних, було проведено 35 обстежень ПРЛ ургентну допомогу вона не перестає надавати, працюють всі ургентні служби. Ускладняється робота тим, що на тих хто лишився більша навантаження.

Коронавірус виявили у двох медиків цієї лікарні. В приміщенні провели дезінфекцію. Закрили на карантин також поліклініку. Бо захворів і головний лікар - син померлої. У прокуратурі підозрюють, що інфекція поширилася тому, що медики умисно приховали інформацію, що в пацієнтки СOVID-19.

Марина Безега, речниця прокуратури Закарпатської області:

Дана інформація була виявлена прокуратурою області в ході моніторингу ЗМІ. Мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням.

Медичним працівникам, які не забезпечили необхідні заходи, щоб уникнути поширення коронавірусної інфекції на території Іршавського району, загрожує до трьох років ув'язнення. Правоохоронці нагадують і про штрафи за порушення карантину.

Віталій Горват, в.о. начальника сектору превенції Ужгородського РВ поліції:

В разі виявлення порушень людей, які не дотримуються самоізоляції то їх буде притягнуто до адміністративної відповідальності згідно статті 44 з позначкою 3 розмір санкцій статті передбачено від 17 тисяч грн штрафу.

На сьогодні в Закарпатській області у дев'яноста двох людей діагностували коронавірус. Чотирнадцять із них - медики. Четверо людей померли, серед них один лікар.