На Донбасі доба не минула без обстрілів. За даними штабу ООС режим тиші ворог порушив тричі.

Проти наших військових використовували кулемети і протитанкові гранатомети. Що зараз відбувається на передовій? - розкаже Ігор Левенок.

Зайцеве. Передмістя окупованої Горлівки. Лінія фронту перетинає це селище. Люди селилися тут - подалі від міської метушні. Мали господарства, обробляли землю. Колись тут був затишний куточок. Тепер майже всі людські оселі понівечені війною, родючі поля - перетворилися на мінні. Звуки боїв стали буденністю.

Тут навіть протоптаними стежками слід пересуватися дуже обережно. Треба дивитися під ноги, аби не натрапити на якусь небезпечну залізяку, ось, до речі, може бути одна з таких. І армійці кажуть - останнім часом ворог повадився закидати цю територію протипіхотними мінами ПОМ-2.

Стабільно раза два в месяц закидивают.

Наші солдати кажуть: триває війна підступна і без правил. Ворог користується бідою, яка поширюється світом. Зі свого боку спостерігачів ОБСЄ окупанти не пускають до лінії розмежування. Під приводом карантину. А самі тим часом збільшили кількість обстрілів.

Андрій, військовослужбовець збройних сил України:

Не кілька останніх днів, а вже кілька останніх тижнів ситуація загострюється. Постійно ведуть обстіли, провокації з настанням сутінок. Одиночні постріли, можуть ворога закинути, тобто виманюють, а паралельно з цим працює їхній снайпер і не так давно у нас були втрати.

Активність ворожих снайперів така, що голову в окопах і на мить не піднімеш. А буває так, що і укріплення не рятують.

Дмитро, військовослужбовець збройних сил України:

Через мешки. Получается Вова смотрел в теерку и снайпер вичислил его по теерке и попал через мешки ему в голову.

Я якраз в той момент на посту стояв і хоча відстань тут невелика, але пострілу взагалі не чутно було.

Отака тут буденність, кажуть бійці. Нещодавно, один з побратимів не вберігся. Загинув. Ворог зовсім близько. Посилює свою розвідку.

Безпілотники літають постійно, особливо вночі це взагалі.

Гуркіт важкої техніки з того боку українських солдатів вже не дивує. Супротивник ігнорує усі домовленості.

Андрій, військовослужбовець збройних сил України:

Та постійно чуємо, тут в них і МЛТБ і БТРи постійно їздять в тому напрямку там і танки були.

На усі ворожі атаки хлопці відповідають гідно. І трохи журяться. Кажуть, там на мирній Україні, зараз не до війни, хоча вона продовжує забирати життя наших захисників.