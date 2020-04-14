У Кропивницькому горіло міське сміттєзвалище. Зайнялося на двох осередках. Загалом, полум'я охопило понад п'ять тисяч квадратних метрів. Стовпи чорного диму здіймалися у небо на десятки метрів. Приборкували полум'я кілька годин, наразі пожежу локалізували.

Оксана Мачак, речниця Управління ДСНС в Кіровоградській області: