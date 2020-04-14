У Кропивницькому горіло міське сміттєзвалище [ Редактировать ]
У Кропивницькому горіло міське сміттєзвалище. Зайнялося на двох осередках. Загалом, полум'я охопило понад п'ять тисяч квадратних метрів. Стовпи чорного диму здіймалися у небо на десятки метрів. Приборкували полум'я кілька годин, наразі пожежу локалізували.
Оксана Мачак, речниця Управління ДСНС в Кіровоградській області:
Загиблих та постраждалих не виявлено. Наразі триває ліквідація, відкритих ділянок з вогнем немає, на місці події працюють 6 одиниць техніки та 20 чоловік особового складу першого державного пожежно-рятувального загону м.Кропивницький.
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