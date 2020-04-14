У МОЗ оприлюднили оновлену статистику захворювання на коронавірус [ Редактировать ]
3102 випадки коронавірусної хвороби підтверджено в Україні, - такі цифри станом на вчора оприлюднили в МОЗ. 93 людини померли, 97 одужали.
За кордоном коронавірусом інфіковані 175 українців. 6 померли, 24 наші земляки за кордоном одужали.
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