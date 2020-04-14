Порушників карантину на острові Ява почали виловлювати привиди. В одному з тамтешніх селищ до патрулювання вулиць долучили добровольців у костюмах так званих "поконгів". За індонезійськими легендами, це душі померлих, які не знаходять спокою.

Страховиська мали змусити мешканців не виходити з дому, та в перші дні експерименту довкола "привидів" навпаки - збиралися натовпи цікавих. Нині ж тактику змінили. "Поконги" не просто вештаються вулицями, а чекають на порушників у схованках і лякають їх.

Пріяді, сільський голова Кепуха: