Порушників карантину на острові Ява почали виловлювати привиди [ Редактировать ]
Порушників карантину на острові Ява почали виловлювати привиди. В одному з тамтешніх селищ до патрулювання вулиць долучили добровольців у костюмах так званих "поконгів". За індонезійськими легендами, це душі померлих, які не знаходять спокою.
Страховиська мали змусити мешканців не виходити з дому, та в перші дні експерименту довкола "привидів" навпаки - збиралися натовпи цікавих. Нині ж тактику змінили. "Поконги" не просто вештаються вулицями, а чекають на порушників у схованках і лякають їх.
Пріяді, сільський голова Кепуха:
Сільські жителі часто не розуміють усієї небезпеки коронавірусу. Тому продовжують ходити до храмів, їздять у гості, не усвідомлюють, що безпечніше залишатися вдома. Та завдяки нашим привидам, людей на вулицях поменшало.
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