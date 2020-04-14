В ДР Конго подтвердили третий случай Эболы [ Редактировать ]
В понедельник, 13 апреля, в Демократической Республике Конго зарегистрирован третий случай заболевания геморрагической лихорадкой Эбола. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения, передает Reuters.
Симптомы лихорадки обнаружили у 7-летней девочки, которая посещала тот же медицинский центр, что и другие заболевшие.
Ожидалось, что, после более чем семи недель без новых случаев заболевания Эболой, ДР Конго сможет 13 апреля заявить о конце второй смертельной вспышки вируса. Однако 10 апреля был зарегистрирован новый случай заражения.
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