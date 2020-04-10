В Конго зафиксировали вспышку Эболы [ Редактировать ]
В Демократической Республике Конго умер человек, заразившееся вирусом Эбола. Это первый случай заражения за последние 50 дней, сообщает Reuters.
Центральноафриканская страна планировала объявить об окончании эпидемии Эболы в воскресенье, 12 апреля. Сейчас власти пытаются сосредоточиться на сдерживании эпидемии коронавируса. Инфекция подтверждена у 215 человек, из которых 20 умерли. Кроме того, в стране отмечена вспышка кори.
"Сейчас это тройная чрезвычайная ситуация: население сталкиваются с непрекращающимся гуманитарным кризисом и распространением COVID-19. Теперь, возможно, вновь возникает риск распространения Эболы", - заявила Кейт Могер, региональный вице-президент Международного комитета спасения.
Новый случай Эболы, первый с 17 февраля, был диагностирован у 26-летнего мужчины в районе Бени, города на востоке Конго. Симптомы заболевания появились у него 27 марта, а утром в четверг он скончался в больнице.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что к борьбе с возможной вспышкой эпидемии готовы приступить медицинские бригады на местах. И напоминает, что вирус Эбола излечивают две вакцины.
Вирус Эбола впервые был обнаружен в Конго в 1976 году. Он вызывает лихорадку, кровотечение, рвоту и диарею. Вирус быстро распространяется среди людей через жидкости организма. Умирает две трети зараженных. Исследования установили, что вирус Эболы сохраняется в сперме более 550 дней после выздоровления пациента. Таким образом, он может передаваться половым путем.
Самая крупная вспышка вируса Эбола произошла в Западной Африке в 2013-2016 годах, когда погибли более 11 тысяч человек. Вторая крупная вспышка началась в августе 2018 года. Только в Конго лихорадка унесла более 2 200 жизней.
по теме
Умрут 22 тысячи: в Канаде спрогнозировали потери от коронавируса
Первая волна эпидемии может закончиться к июлю или августу. Через некоторое время последуют меньшие волны. Общее количество зараженных в Канаде может составить от 934 тысяч до 1,9 миллиона.
На Львівщині подвоїлась кількість хворих на COVID-19
Через погіршення ситуації на кордонах області правоохоронці встановлюють блокпости - кого і на що перевірятимуть?
Білорусь попросила грошей у ЄС на боротьбу з коронавірусом
Це при тому, що президент Лукашенко до останнього спростовував загрозу COVID-19
"Опозиційна платформа - За життя" на позачерговій сесії Одеської облради підтримала громадську ініціативу збільшити витрати на медицину та соціальне забезпечення українців
Одеська облрада сьогодні зібралася на позачергову сесію заради боротьби з коронавірусом - які рішення ухвалили депутати, і як це може поліпшити ситуацію?
Как "спасти" пожилых во время пандемии: в Кировоградской епархии УПЦ показали пример
Уже месяц Украина пребывает на карантине в связи с пандемией коронавируса, и в зоне особого риска сегодня находятся пожилые люди, которым рекомендуют не выходить из дома