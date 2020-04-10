В Демократической Республике Конго умер человек, заразившееся вирусом Эбола. Это первый случай заражения за последние 50 дней, сообщает Reuters.

Центральноафриканская страна планировала объявить об окончании эпидемии Эболы в воскресенье, 12 апреля. Сейчас власти пытаются сосредоточиться на сдерживании эпидемии коронавируса. Инфекция подтверждена у 215 человек, из которых 20 умерли. Кроме того, в стране отмечена вспышка кори.

"Сейчас это тройная чрезвычайная ситуация: население сталкиваются с непрекращающимся гуманитарным кризисом и распространением COVID-19. Теперь, возможно, вновь возникает риск распространения Эболы", - заявила Кейт Могер, региональный вице-президент Международного комитета спасения.

Новый случай Эболы, первый с 17 февраля, был диагностирован у 26-летнего мужчины в районе Бени, города на востоке Конго. Симптомы заболевания появились у него 27 марта, а утром в четверг он скончался в больнице.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявляет, что к борьбе с возможной вспышкой эпидемии готовы приступить медицинские бригады на местах. И напоминает, что вирус Эбола излечивают две вакцины.

Вирус Эбола впервые был обнаружен в Конго в 1976 году. Он вызывает лихорадку, кровотечение, рвоту и диарею. Вирус быстро распространяется среди людей через жидкости организма. Умирает две трети зараженных. Исследования установили, что вирус Эболы сохраняется в сперме более 550 дней после выздоровления пациента. Таким образом, он может передаваться половым путем.

Самая крупная вспышка вируса Эбола произошла в Западной Африке в 2013-2016 годах, когда погибли более 11 тысяч человек. Вторая крупная вспышка началась в августе 2018 года. Только в Конго лихорадка унесла более 2 200 жизней.