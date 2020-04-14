Карантин не для всіх

Уряд Греції ініціює справу проти священників, які причащали парафіян попри карантин. Один зі Святих отців діяв в околицях Афін - він таємно здійснював обряди через задні двері храму.

Друге порушення сталося на острові Корфу. Звинувачення висунули меру міста Корфу, а також тамтешнім священнослужителям та вірянам, які попри обмеження брали участь у службі.

Нагадаємо, Священний синод постановив тимчасово припинити очні богослужіння.