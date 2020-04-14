У Греції порушили справу проти священиків, які причащали парафіян попри карантин [ Редактировать ]
Уряд Греції ініціює справу проти священників, які причащали парафіян попри карантин. Один зі Святих отців діяв в околицях Афін - він таємно здійснював обряди через задні двері храму.
Друге порушення сталося на острові Корфу. Звинувачення висунули меру міста Корфу, а також тамтешнім священнослужителям та вірянам, які попри обмеження брали участь у службі.
Нагадаємо, Священний синод постановив тимчасово припинити очні богослужіння.
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