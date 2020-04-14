Позитивна динаміка: в Україні зменшилася кількість інфікованих і померлих від COVID-19 [ Редактировать ]
В Україні на сьогодні 3 372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Напередодні виявлено 270 інфікованих.
У регіонах ситуація незмінна: найбільше хворих на коронавірус у Києві та на Буковині - понад 500 осіб. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я. Від початку епідемії 119 пацієнтів одужали, 98 - померли. Позитивна динаміка зберігається вже четверту добу.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Підтверджено методом ПЛР 270 осіб, захворівших COVID-19, з них - 64 медпрацівника. Госпіталізовано 69 осіб, з них троє дітей. На апаратах ШВЛ 4 особи, серед них немає дітей і медпрацівників.
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