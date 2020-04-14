В Україні на сьогодні 3 372 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Напередодні виявлено 270 інфікованих.

У регіонах ситуація незмінна: найбільше хворих на коронавірус у Києві та на Буковині - понад 500 осіб. Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я. Від початку епідемії 119 пацієнтів одужали, 98 - померли. Позитивна динаміка зберігається вже четверту добу.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: