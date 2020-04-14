Оказывается, электрическую мясорубку можно использовать не только для приготовления мясного фарша. В этом на практике убедились украинцы. Они рассказали, что применяют функциональный кухонный гаджет для решения многих кулинарных задач.

Приготовление печенья

Казалось бы, прибор для измельчения мяса не может иметь абсолютно никакого отношения к выпечке. Но украинцы с этим утверждением несогласны. Более того, они убеждены, что испечь идеальное рассыпчатое сахарное печенье, чизкейк или тертый пирог без мясорубки почти нереально.

Мясорубка нужна не для приготовления начинки, как могли подумать многие. Ее задача - измельчение сырого теста в «лапшу» или крошку. Этот процесс ничем не отличается от процесса готовки фарша - кусочки теста также загружаются в чашу мясорубки и пропускаются через насадку.

Измельчение орехов и сухофруктов для ПП-десертов

Полезные и питательные батончики и диетические пирожные из измельченных высушенных фруктов, ягод и орехов, вовсе не обязательно покупать в магазинах. В домашних условиях можно создать достойную альтернативу этим десертам.

По мнению жителей Одессы, мясорубки перемалывают орехи и другие твердые продукты даже лучше, чем блендеры.

Начинка домашней колбасы и сосисок

Начинять колбасу или сардельки без специального оборудования достаточно сложно. Добиться нужной плотности "утрамбовывания" мяса вручную и вовсе почти нереально.

Благо, существуют специальные насадки для приготовления колбасы с помощью мясорубки. Они позволяют надежно зафиксировать натуральную кишку или искусственную оболочку и наполнить ее оптимальным количеством мясного или соевого фарша. Также в качестве "наполнителя" для колбасок можно использовать овощную смесь или массу из грибов и сыра.

Витаминные пюре на зиму

Еще один лайфхак по-украински - измельчение ягод и фруктов для хранения в замороженном виде. После перемалывания плоды сохраняют все полезные свойства, но при этом занимают гораздо меньше места. Соответственно, благодаря мясорубке можно запастись большим количеством витаминов на будущее.

Домашняя лапша для варки

Конечно, лучше всего для спагетти и лапши подходят специальные машинки. Однако одесситы считают, что на домашней кухне вполне достаточно и мясорубки, оборудованной насадкой с отверстиями большого диаметра. Если пропустить через нее охлажденное тугое тесто, можно получить несколько порций отменной лапши.

После высыхания лапша из мясорубки почти не отличается от пасты, приготовленной с помощью профессиональной машинки.

На этом список альтернативных способов использования электромясорубки не заканчивается. Так, например, одесситы рекомендуют обзавестись ею перед началом сезона "закаток" или использовать в процессе готовки различных паштетов и пюре долгого хранения.