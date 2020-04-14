Мужчина с коронавирусом умер перед выпиской [ Редактировать ]
В Ивано-Франковске мужчина с коронавирусом умер перед выпиской. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив.
Имеем 64-летнего мужчину, который шел на поправку, и его готовили к выписке, но его состояние ухудшилось - внезапно остановилось сердце. Он болел COVID-19. Еще ждем дополнительных результатов причины смерти.
Также Марцинкив призвал горожан с медобразованием устраиваться на работу в лечебные учреждения города.
Нам очень нужны работники в наши медицинские учреждения. Медсестры и санитары очень устают, их нужно менять. Поэтому приглашаем всех, кто имеет соответствующее образование. Мы готовы принимать людей на работу. Сегодня мы должны совместно встать на борьбу с пандемией.
Напомним, в Ивано-Франковске медики массово "слягли" из-за коронавируса.
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