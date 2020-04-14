В Ивано-Франковске мужчина с коронавирусом умер перед выпиской. Об этом заявил мэр города Руслан Марцинкив.

Имеем 64-летнего мужчину, который шел на поправку, и его готовили к выписке, но его состояние ухудшилось - внезапно остановилось сердце. Он болел COVID-19. Еще ждем дополнительных результатов причины смерти.

Также Марцинкив призвал горожан с медобразованием устраиваться на работу в лечебные учреждения города.

Нам очень нужны работники в наши медицинские учреждения. Медсестры и санитары очень устают, их нужно менять. Поэтому приглашаем всех, кто имеет соответствующее образование. Мы готовы принимать людей на работу. Сегодня мы должны совместно встать на борьбу с пандемией.

Напомним, в Ивано-Франковске медики массово "слягли" из-за коронавируса.