Понад сто дітей невдовзі випишуть із протитуберкульозного санаторію на Кіровоградщині. Однак ця новина не добра, оскільки наказ на виписку до Староосотського санаторію надійшов від обласних чиновників, які, до того ж, наказали ще й звільнити 133 працівники закладу, а сам санаторій ліквідувати.

Офіційно це робиться в рамках реформи. А що насправді відбувається у закладі - побачила наша кореспондентка Олена Бринза.

Десять гектарів землі, сосновий ліс та річка. Тут, у Староосотському дитячому обласному протитуберкульозному санаторії лікують та оздоровлюють дітей із родин, де виявили хворих з відкритою формою туберкульозу.

Терміново виписати пацієнтів та звільнити сто тридцять три співробітники. Таку усну вказівку з обласного управління отримала нещодавно керівник санаторію.

Надія Левченко, директор КНП "Староосотський дитячий обласний протитуберкульозний санаторій" Кіровоградської ОДА:

Всі мотивували тим, що їм наказано негайно забрати дітей, батьки зокрема казали, що їх позбавлять батьківських прав, і голови сільрад казали їм нема куди дітей забирати, а їм казали ні забирайте, бо санаторій ліквідовано, хотя письмової вказівки не було жодної.

За тиждень родичі забрали сімдесят дітей. Решта досі у закладі. Їх або нікому забрати, або бракує відповідних документів. Приїхала за сином й Ірина. Однак без дозвільних паперів хлопця не віддали.

"З сільради подзвонили, сказали забрать. - На скільки раніше забираєте дитинку? скільки вона тут мала бути? - Не знаю. - А чому вона сюди потрапила? - Ну як, він жив коло баби і дєда, але баба і дід умерли, і чоловік умер".

За реформою, з першого квітня санаторій мали або ліквідувати, або фінансувати. Однак жодного рішення обласні депутати так і не ухвалили. Співробтники працюють, доки є діти.

Ніна Дорошко, дієтна медсестра Староосотського дитячого обласного протитуберкульозного санаторію:

Остались овочі, що заготовляли ми на зимовий період, плюс наші поставщики, як спонсорську допомогу привезли яблука, банани плюс спонсори дають нам борошно. Ми самі випікаємо.

Тиснуть на керівництво закладу і правоохоронці: відкрили кримінальне провадження через невиплату заробітної плати.

Олександр Павлов, прокурор Олександрівського відділу прокуратури:

На даний час без коментарів, будь ласка, ми працюємо, проводиться досудове розслідування.

В ОДА кажуть, санаторій закривають через численні порушення. Персонал обіцяють працевлаштувати.

Олег Рибальченко, директор департаменту охорони здоров'я Кіровоградської ОДА:

Порушення протипожежної безпеки та порушення перебування здорових дітей в умовах карантину. 32 дітей, якими опікується 120 працівників закладу мають бути повернені до відповідних родин, оскільки батьки цих дітей мають неналежні санітарні умови та можуть бути хворі на туберкульоз діти будуть передані у відповідні заклади освіти чи соціальної сфери.

Ще донедавна в області планували зберегти заклад. Чому рішення змінили - директор не розуміє. Однак припускає: у надто привабливому місці розташований заклад.