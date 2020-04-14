В Киеве задержали мошенника, торговавшего должностями [ Редактировать ]
Служба безопасности Украины задержала в центре столицы на улице Институтской мужчину, который представлялся "сотрудником Кабинета министров" и предлагал за "вознаграждение" трудоустройство в органах государственной власти. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Мошенник предлагал "содействие" в назначении на должности государственных служащих в Полтавской и Харьковской областях. За "услуги" просил от 10 до 30 тысяч долларов - в зависимости от уровня должности.
Сотрудники СБУ задокументировали факт вымогательства $25 тысяч за назначение кандидата на должность заместителя руководителя Аграрного фонда Украины. При получении всей суммы злоумышленника задержали.
Мужчина пытался скрыться на автомобиле, но был пойман. При себе у него нашли заявления на трудоустройство от других кандидатов, а также пропуска на авто в Верховную Раду и Кабмин.
За мошенничество (ч. 4 ст. 190 УКУ) "кабминовцу" грозит от 5-ти до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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