Пожежники Зони відчуження мають бути забезпечені сучасними технологіями - МВС [ Редактировать ]
Відкритих осередків вогню наразі немає. Продовжують гасити місця тління трави. Про це вже заявили сьогодні ввечері. Жоден з об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі й ті, що мають ядерний статус - не пошкоджені. Радіаційний фон у нормі, запевняють чиновники.
Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України:
Будут сделаны выводы для того, чтобы не было таких масштабных пожаров впредь. Для этого гослесагентство и администрация отчуждения должны обеспечивать безопасность охраны леса с использованием современных технологий. Должны быть беспилотные аппараты, которые б фиксировали в пожароопасный период факты загорания тогда, когда их можно ликвидировать без особых усилий.
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