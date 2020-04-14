Відкритих осередків вогню наразі немає. Продовжують гасити місця тління трави. Про це вже заявили сьогодні ввечері. Жоден з об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі й ті, що мають ядерний статус - не пошкоджені. Радіаційний фон у нормі, запевняють чиновники.

Антон Геращенко, заступник міністра внутрішніх справ України: