Украина помогает НАТО в борьбе против коронавируса [ Редактировать ]
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина обеспечивает стратегические воздушное перевозки для стран НАТО во время пандемии коронавируса. Соответствующее видео выступления главы альянса опубликовал Генштаб ВСУ.
Отвечая на вопрос о привлечении стран-партнеров к операции НАТО по противодействию COVID-19 с учетом использования крупнейших в мире украинских самолетов Ан-124 Руслан и Ан-225 Мрия, Столтенберг отметил, что Украина помогает союзникам НАТО благодаря своим самолетам.
Есть украинские самолеты, которые НАТО использует для того, чтобы обеспечить стратегические перевозки. Я видел эти самолеты, они огромные. У них чрезвычайные мощности. Украинские самолеты демонстрируют, как НАТО сотрудничает со страной-партнером Украиной, чтобы осуществлять воздушные перевозки союзникам альянса.
"Эти самолеты уже долгий период времени являются очень важными для перевозки медицинского оборудования из Китая вокруг света в страны-члены НАТО в Европе. То есть да, мы работаем с Украиной и приветствуем тесное сотрудничество с Украиной", - сказал Столтенберг.
Он также добавил, что сейчас НАТО рассматривает возможность усиления партнерства с Украиной.
Напомним, в Ивано-Франковске медики массово "слягли" из-за коронавируса.
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