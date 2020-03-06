НАСА презентувало новий марсохід, назву для якого вигадав семикласник. Алекс Мазур переміг у загальнонаціональному американському конкурсі. Він тривав 7 місяців, за право назвати апарат для польоту змагались майже 20 тисяч школярів. Марсохід Perseverance, що у перкладі з англійської "Наполегливість", полетить на Червону планету в рамках місії "Марс-2020". Приземлення космічної машини заплановане на лютий наступного року.

""Цікавість", "проникливість", "дух", "можливість" - це назви попередніх марсоходів. Ці якості притаманні і людям. Утім еволюція підкреслює найголовнішу рису людей - наполегливість. Ми зустрінемо багато перепон на шляху до підкорення Марсу, і лише наполегливість змусить нас не звернути з цього шляху", - говорить Алекс Мазур, автор назви марсохода.