У Москві обмежили в'їзд і виїзд через коронавірус [ Редактировать ]
Різке зростання хворих на COVID-19 за добу зафіксували у країні-агресорі нових випадків 3388. Загальне число хворих наближається до двадцяти п'яти тисяч. Єдина місцина, де досі не виявили жодного інфікованого - це Алтай.
Більшість хворих у Москві, майже 15 тисяч. Днями в'їзд і виїзд з міста обмежили. З 30 березня там зачинені громадські місця. Відучора з дому не можна виходити без дозволу від мерії, який видається онлайн, за нагальної потреби.
У кількох регіонах РФ обмежили продаж алкоголю через зростання водночас попиту і кількості злочинів у нетверезому стані.
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