На рахунку банди численні замовні вбивства, мінування та підпали будівель разом з людьми

СБУ затримала ватажків банди, причетної до 18 терактів у чотирьох областях України. Координували групу представники російського криміналітету з подачі кремлівських спецслужб.

В Україні групою керував неодноразово судимий кримінальний авторитет на прізвисько "Арієць". Для планування і погодження злочинних дій ватажки угруповання зустрічалися з російськими кураторами на території РФ, країн Євросоюзу та Близького Сходу.

На рахунку банди численні замовні вбивства, мінування та підпали будівель разом з людьми. Зокрема, у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях.