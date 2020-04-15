СБУ затримала банду терористів на чолі з "Арійцем" [ Редактировать ]
СБУ затримала ватажків банди, причетної до 18 терактів у чотирьох областях України. Координували групу представники російського криміналітету з подачі кремлівських спецслужб.
В Україні групою керував неодноразово судимий кримінальний авторитет на прізвисько "Арієць". Для планування і погодження злочинних дій ватажки угруповання зустрічалися з російськими кураторами на території РФ, країн Євросоюзу та Близького Сходу.
На рахунку банди численні замовні вбивства, мінування та підпали будівель разом з людьми. Зокрема, у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській та Полтавській областях.
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