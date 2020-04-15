До спеціального фонду боротьби з коронавірусом перераховано майже 65 мільярдів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, ці кошти, зокрема, підуть на забезпечення лікарень, та на підвищення виплат медпрацівникам. Крім того, в уряді збільшили фінансування пенсійного фонду.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: