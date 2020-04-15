Кабмін збільшить фінансування лікарень та зарплати медикам [ Редактировать ]
До спеціального фонду боротьби з коронавірусом перераховано майже 65 мільярдів гривень. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його словами, ці кошти, зокрема, підуть на забезпечення лікарень, та на підвищення виплат медпрацівникам. Крім того, в уряді збільшили фінансування пенсійного фонду.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
Майже на 30 мільярдів гривень, що дозволить з травня запустити індексацію пенсій на 11 відсотків, а також розпочати реалізацію ініціативи президента щодо виплати одної тисячі гривень пенсіонерам, які отримують менше п'яти тисяч гривень вже в цьому місяці.
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