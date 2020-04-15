Маску, яка може замінити апарат штучної вентиляції легенів, створили у Бельгії. У шпиталях багатьох країн, що постраждали від пандемії коронавірусу, не вистачає цього обладнання. Тому бельгійська компанія, що спеціалізується на 3D-друкуванні, виготовила спеціальний конектор.

Маска приєднується напряму до балону з киснем і самостійно створює тиск на легені пацієнта, щоб той міг дихати. Зараз винахід тестують. Компанія-виробник очікує на відповідні дозволи від регуляторів у США й Європі. Розпочати постачання пристрою до лікарень планують ще у квітні.