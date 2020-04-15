Британские ученые заявили, что красное вино способно замедлять процесс старения человека. Такой эффект напитка был обнаружен в ходе исследования специалистами Университетского колледжа в Лондоне. Об этом пишут "Акценты".

Согласно выводам ученых, употребление красного вина в умеренных количествах может принести антивозрастной эффект.

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"Такому действию напитка способствует содержащийся в нем ресвератрол. Данный компонент стимулирует активацию в организме белка сиртуина, который замедляет процесс старения и устраняет повреждения ДНК", - говорится в сообщении.

По словам одного из авторов исследования Генри Байеле, белок сиртуин способен увеличивать продолжительность жизни через предотвращение или замедление начала заболеваний. Более того, исследования показали, что ресвератрол может не только усиливать каталитическую активность сиртуинов, но и запускать передачу сигналов данного элемента через рецепторы эстрогена, имитируя эстрадиол.

В частности, эстрадиол способен замедлить развитие сахарного диабета 2 типа, предотвращает остеопороз, метаболический синдром, болезнь Альцгеймера и сердечно-сосудистые заболевания.

Доктор Генри Байеле отметил, что ресвератрол также может обладать противоположным эффектом, если количество употребляемого красного вина будет слишком высоко. То есть, данный элемент может замедлить старение лишь при условии умеренного употребления алкогольного напитка, дополняя здоровую диету. Такое правило распространяется как на мужчин, так и на женщин любого возраста. Для достижения желаемого эффекта не стоит употреблять более одного бокала вина в день.

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