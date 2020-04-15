В результате недавнего исследования ученые выяснили, что паутина для пауков - намного больше, чем просто приспособление для охоты на живность. Они считают, что сеть помогает этим насекомым мыслить.

Об этом пишет epochtimes.com.ua.

"Как человек использует различные инструменты (компьютеры, заметки, организацию своего пространства и т.д.) для решения каких-то задач, так паук использует для своей умственной деятельности паутину", - говорится в сообщении.

По словам ученых, сеть паука является своеобразным "продолжением" его мозга. Как было известно ранее, пауки используют ее как сенсорный аппарат: когда в сетку попадает добыча, паук узнает об этом благодаря ряду колебаний. Пауки также умеют различать разные виды вибраций: от тех, которые вызывает ветер или животное, до тех, которые возникают от мусора, падающего на паутину.

На самом деле, когда паук сидит в центре своей паутины, он не просто ждет добычу. Он по очереди натягивает и ослабляет различные нити. Это можно сравнить с тем, как человек прикрывает одно ухо, чтобы лучше слышать звуки, поступающие с противоположной стороны. Таким образом паук отфильтровывает информацию, которая попадает в его мозг.

Во время исследований ученые отрезали некоторые участки паутины, и паук реагировал на это определенным образом, будто так были удалены кусочки его "внешней памяти".

Это показывает, что мышление этих насекомых действительно тесно "переплетается" с нитями их паутины. Ученые считают, что некоторые пауки имеют когнитивные способности, сравнимые со способностями птиц и млекопитающих: могут планировать, предвидеть ситуацию и учиться.

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