Дніпро у Черкасах заливають нечистотами [ Редактировать ]
Екологічне лихо у Черкасах. У місті роками зі зливової каналізації прямісінько в Дніпро б'є водоспад неочищених стоків. Хто скидає нечистоти у міську мережу - з'ясовував Станіслав Кухарчук.
Це територія одного з міських пляжів Черкас. І те, що берег засмічений відпочивальниками, лише пів біди. Буквально в 20 метрах від зони відпочинку в Дніпро впадає ціла ріка каналізаційних стоків.
Ось так кілька років поспіль цією трубою біжить потік нечистот. Каналізація призначена для відводу дощової та талої води з вулиць міста. Проте навіть у суху погоду напір стоків не зменшується, каже Олександр Шульга. Він впевнений: у зливову каналізацію вже давно незаконно врізалися підприємства - і скидають у Дніпро свої відходи. Сморід на березі стоїть нестерпний.
Олександр Шульга, житель Черкас:
Мы два года назад писали, ведь тут даже жир плавал. Сейчас что бизнесмену, ему же легче в Днепр смыть, чем потратить три миллиона на очистное сооружение.
Те, що зливають відходи промисловості, в екологічній інспекції навіть не сумніваються. Нещодавні лабораторні дослідження води це вкотре підтвердили. Концентрація фосфатів, амонію та хлоридів у нечистотах удесятеро перевищує допустимі норми. І це попри те, що закон забороняє використовувати зливову каналізацію в промислових цілях.
Сергій Поліщук, заступник начальника екологічної інспекції центрального округу:
Призначення - відвід талих і дощових вод, розумієте про що я кажу!? Не можна через них скидати господарські чи побутові стоки, тому мова іде про те, що сюди скидають господарські і побутові стоки.
Минулого року за незаконне скидання стоків більш як на 500 тисяч гривень оштрафували комунальне підприємство, на балансі якого зливова каналізація. Але комунальники пояснюють: нічого вдіяти з урізанням у дощову каналізацію не можуть: не мають таких повноважень. І визнають: таких недобросовісних підприємців у Черкасах десятки, якщо не сотні.
Олексій Мельник, директор комунального підприємства "Челуаш":
Законності прийти на перевірку до них у приватний сектор, або на приватну фірму і сказати - покажіть мені всю свою територію і лазити по всіх закутках. Ми ж знову таки - не маємо такого права, ми не можемо розрити їхній двір і подивитись як воно туди все сходить.
Вихід із ситуації комунальники бачать тільки один: встановити на зливових каналізаціях коштом державного і міського бюджетів локальні очисники. А доки це питання лише у проєкті, екологічна інспекція й далі нараховує підприємству штрафи. А нечистоти - як стікали в Дніпро, так і досі стікають.
по теме
Закарпатських медиків підозрюють у приховуванні інформації про коронавірус
112 медиків Іршавської райлікарні на самоізоляції. Це лікарі кардіологічного та пульманологічного відділень, які контактували з хворою на COVID-19
Аграрне беззаконня: прибережну зону річки Десна збирається засіяти
Жителі селища Сосниця на Чернігівщині обурені діями агрокомпанії, яка збирається засіяти прибережну зону річки Десна. Це може призвести до екологічного лиха
На Черкащині палії знищують траву та очерет
Лише за вихідні палії трави знищили 40 гектарів очерету та зелених насаджень. Пожежі дісталися навіть двох заповідників. Ані штрафи, ані профілактичні бесіди - не діють
Извинялся и оправдывался: продолжение истории со скандальным покупателем в супермаркете Полтавы (видео)
Покупатель, который устроил скандал в одном из супермаркетов Полтавы, объяснил, почему "взорвался"
Скандальні літаки із В'єтнаму та Індонезії: як влада розв'яжє проблему
Понад 144 тисячі українців повернулися з-за кордону. І цей потік не спадає. Утім, правила карантину однакові не для всіх. Ще донедавна держава пропонувала опцію - домашня ізоляція