Загалом у світі хворих на коронавірус уже більше двох мільйонів. Хоча всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що пік пандемії - ще попереду. Коли чекати вакцину, яка ситуація у найбільш постраждалих країнах світу і як пандемія змінила життя людей. Про все це - Тетяна Логунова.

Родина Бенедетті з Італії знає, чим зайнятися на карантині. Щодня сім'я пече свіжий хліб. Аби зайвий раз не бігати до супермаркету і розважити маленьку доньку.

Сильвіа Бенедетті, жителька Італії:

До карантину ми майже не пекли. А зараз сидимо тижнями вдома, треба чимось зайняти дитину, тож ми вирішили випікати хліб і різноманітні пироги. На цьому тижні ми вже використали три кілограми борошна.

Таким рецептом від нудьги та необхідності виходити за хлібом - користуються мільйони італійців. За час карантину продажі борошна зросли на 500 відсотків.

Паоло Бігацці, виробник борошна:

Це неймовірно. Стільки замовлень у нас не було з часів закінчення Другої Світової. Люди змушені сидіти вдома і борошно стало основним продуктом. Італійці наново вчаться випікати хліб, піцу, пироги.

Італія і досі у трійці найбільш постраждалих від коронавірусу країн світу - тут померли понад 20 тисяч і захворіли більш як 160 тисяч людей. Втім, епідемія потроху йде на спад.

Так само, як і в Іспанії, де кількість інфікованих вища. Офіційний Мадрид вже дозволив роботу промислових підприємств і будівельних компаній. Людям, які добираються на роботу громадським транспортом, роздають маски.

Моніка Пінцоні, жителька Барселони:

Я бачу, що людей побільшало, можливо це поспішне рішення.

Роберто Агуаво, житель Барселони:

Все правильно, - час виходити на роботу, бо закінчуються гроші. Люди дотримуються дистанції і я думаю, що все буде добре.

А от вулиці французьких міст поки що порожні. Там карантин триватиме до середини травня. За минулу добу вірус забрав життя більше як семисот людей. Третина з них померла у будинках для осіб літнього віку.

Жером Саломон, міністр охорони здоров'я Франції:

Починаючи з першого березня, від епідемії загинуло 15 тисяч французів. Вона ще вирує, хоча в останні дні ми бачимо незначне зниження кількості госпіталізацій і, що дуже важливо, числа тяжких пацієнтів, які потребують реанімації.

Понад 130 тисяч інфікованих і три з половиною тисячі померлих - у Німеччині планують найближчим часом розпочати масове тестування на антитіла до коронавірусу. Щоб дізнатися, скільки людей вже подолали хворобу, не помітивши симптомів. І, можливо, використовувати їхню плазму крові для лікування складних пацієнтів.

Тим часом, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я попереджають - пік пандемії ще попереду. А про перемогу над вірусом можна буде говорити тільки після розробки ефективної вакцини і масового щеплення. Тобто, через рік або і два.

А поки що медики усього світу аплодисментами проводжають з лікарень пацієнтів, які здолали коронавірус. А ті аплодують у відповідь - на знак подяки.