В среду, 16 апреля, в Одессе неизвестный стрелял в иностранца. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Одесской области.

Как сообщается, вечером на Крымском бульваре возле ТЦ "Сити Центр”, неизвестный мужчина начал стрелять в иностранца. В результате чего 46-летний гражданин Азербайджана получил огнестрельное ранение в ногу. Сам преступник скрылся после нескольких выстрелов в сторону иностранца.

Правоохранители открыли уголовное производство. Обстоятельства происшествия и личность правонарушителя устанавливаются.

Ранее чрезвычайное происшествие произошло в Николаеве. Так, пьяные сотрудники полиции устроили драку со стрельбой, в результате которой пострадал житель города.