В Винницкой области мужчина устроил стрельбу, ранены спецназовцы [ Редактировать ]
В понедельник вечером, 6 апреля, в Винницкой области, в Шаргороде, мужчина устроил стрельбу и ранил четырех спецназовцев. Об этом сообщает полиция Винницкой области.
Сообщается, что вчера вечером местная полиция получила сообщение о том, что 52-летний мужчина вел себя неадекватно, размахивал оружием и угрожал его применить. На место выехала следственно-оперативная группа.
"Нарушитель отказался общаться с работниками полиции, а затем, выйдя на улицу, произвел несколько выстрелов из ружья вверх, угрожая полицейским расправой. Мужчина вел себя неадекватно, на просьбы полицейских успокоиться и отдать оружие - не реагировал, после чего закрылся в доме, где находился его пожилой отец", - говорится в сообщении.
В результате было принято решение провести спецоперацию с привлечением спецназа КОРД. Во время штурма он стрелять из ружья и пистолета по спецназовцам, в результате чего ранил четырех из них. Затем бойцы отвлекли внимание, разбив окно, после чего другие выбили дверь и задержали мужчину. У него изъяли охотничье ружье и пистолет, угрозы жизни раненых нет.
Нарушитель при задержании получил ранения, сейчас он находится под охраной полиции в больнице. Открыто уголовное дело за насилие в отношении работника правоохранительного органа и посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.
Ранее чрезвычайное происшествие произошло в Николаеве. Так, пьяные сотрудники полиции устроили драку со стрельбой, в результате которой пострадал житель города.
по теме
В Україні правоохоронці фіксують випадки недотримання карантину
В Україні за недотримання карантину правоохоронці склали вже 4 тисячі адмінпротоколів. Крім того, поліція розслідує майже півсотні кримінальних проваджень
Карантин в Україні: у Львові зачиняють ринки, а Умань та Чернівці на цілковитій ізоляції
Найбільше уражених недугою у Києві, на Буковині та Тернопільщині. Майже в усіх регіонах посилені обмежувальні заходи
Covid-19 в Україні: оновлена статистика
Уже 1319 людей захворіли на Covid-19 в Україні. 38 померли, 28 - одужали. За попередню добу виявлено 11 нових інфікувань
В Николаеве объявлен план "Перехват": бизнесмену прострелили голову
В Николаеве, во дворе офисного центра, произошел конфликт с применением огнестрельного оружия
Пасха в умовах карантину: у Житомирі продаватимуть уже освячені паски
Через карантин у Житомирських магазинах продаватимуть уже освячені паски. Про це повідомив міський голова. Їх святитимуть одразу на хлібозаводах