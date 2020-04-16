"Історія Дніпра з Борисом Філатовим" - авторський проєкт міського голови, в якому він розповідає про знакових постатей та події, що формували місто. Лекції орієнтовані не лише на школярів, а й на дорослих. Відомо, що цикл онлайн-занять міститиме декілька випусків, присвячених окремим темам.

"Історія Дніпра - дивовижна. Учені й досі сперечаються про дату його заснування і версії походження. Однак поза сумнівом одне: Дніпро завжди надихав і закохував у себе", - написав Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook. Мер Дніпра також додав, що для підготовки відеолекцій йому довелося згадати власний викладацький досвід.

Перший урок присвячено знаковим постатям, які сформували характер міста і відкрили нові можливості для його розвитку: Олександр Поль, Михайло Янгель, Дмитро Яворницький, Олесь Гончар, Олена Блаватська та інші видатні особи, чиї долі пов’язані з Дніпром. Кого називали Колумбом своїх часів, хто ладен був відстоювати свою позицію навіть під загрозою смерті, а кого визнали найзагадковішою постаттю епохи - факти та історії життя, про які не пишуть у підручниках, дивіться у відео.