За місяць карантину кількість безробітних в Україні зросла на понад мільйон, - про це заявляють у Торгово-Промисловій палаті України. За оцінками організації, рівень безробіття наразі більш як 15 відсотків від працездатного населення. Приблизно, це - 2,5 - 3 мільйони людей. За даними торгової палати, це найвищий показник за останні 15 років.

Передусім, втратили роботу ті, котрі працювали неофіційно - а це майже мільйон людей. Також безробітними виявилися працівники, які не можуть дістатися роботи через обмеження руху громадського транспорту.

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Ажіотажний попит на продукти, що виник одразу після запровадження карантину, спав, ціни на деякі категорії товарів повернулися до нормального рівня. Про це заявила заступник голови НБУ Катерина Рожкова. За її словами, рівень інфляції в Україні залишається досить низьким.

Вплив коронавірусної пандемії на українську економіку щодня фіксує Геннадій Вівденко.

У Нацбанку заявляють, що вирішили проблеми із наповненням готівковою валютою українських банків незважаючи на логістичні проблеми у зв'язку із світовою пандемією. Кілька тижнів тому дефіцит готівкового долара виник через перебої в авіасполученні після спалаху коронавірусу. Щоб клієнти банків мали можливість за потреби зняти з рахунків свої гроші у валюті, Національний банк проводив аукціони, на яких обмінював готівкову валюту на безготівкову. Регулятор провів три таких операції з "зеленими" та забезпечив банки доларовою готівкою на понад 550 мільйонів. Ще дві такі операції були здійснені з євро. НБУ готовий провести ще одну операцію зі зміцнення комерційних банків, хоча наразі попит на валютну готівку істотно знизився.

Андрій Блінов, головний експерт та координатор Експертної платформи НБУ:

Остання така операція 2 квітня показала, що 40 мільйонів були не вибрані комерційними банками. А це говорить про те, що ринок в цілому наситився готівкою - доларовою масою.

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В Україні почалася кризова ситуація на молочному ринку, яка спричинена карантином. Малі та середні виробники молока втрачають ринки збуту. Зараз в основному провідні постачальники забезпечують великі мережі - молоком та молокопродуктами. Зростання ціни становить за два тижні на 3-5% на літр упаковки молока. Малі та середні підприємства вимушені максимально переорієнтовувати використання своєї продукції у будь-який спосіб.

Ольга Мозгова, аналітик ринку:

Є проблеми зі збутом у невеликих виробників-переробників, які більш орієнтовані на продаж на ринках. У невеликих магазинах. Ті проблеми з логістикою ставлять перед ними питання, чи переробляти, чи позбуватися того молока. Вони його не виливають, - вони годують свиней, курей, намагаються робити сири й таке інше.

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Виробники продовольства із сектору малого та середнього сільгоспвиробництва вимагають кредитної підтримки з боку держави. Збут невеликих виробників, за їхніми свідченнями, через карантин упав на пунктах реалізації щонайменше наполовину.

Едуард Хачатрян, керівник ринку:

Если услышат там, в Киеве, хотя бы сроком на три года - для того, чтоб легче было потом отработать. Все равно, под те проценты, которые сейчас есть, никто не берет, деньги заморожены и так. И предпринимателю будет хорошо, и банки более-менее получат хоть что-то, и благодаря этому, возможно, часть экономики поднимется.

Ринок малих агро-підприємств, на думку виробників, влаштували б пільгові кредити для малого та середнього бізнесу під 6 чи 8 відсотків річних.