В четверг, 16 апреля, в Херсонской области во время передислокации военной техники произошел взрыв автомобиля. Об этом сообщает пресс-службы Государственного бюро расследований.

Как сообщается, 16 апреля около 12:00 в Херсонской области, во время движения военной техники к месту дислокации, произошло возгорание военного автомобиля марки "КрАЗ". В кузове военного автомобиля находились боеприпасы, которые сдетонировали и вызвали взрыв. В результате происшествия никто не пострадал.

Следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Мелитополе, начали досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (часть 1 статьи 412 Уголовного кодекса Украины).

Сейчас следователи ГБР проводят осмотр места происшествия, и устанавливают причины возгорания.

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