За весь час карантину Україна витратила понад півтора мільярда гривень на боротьбу з коронавірусом. В основному - на захисні костюми для працівників МВС, респіратори та апарати штучної вентиляції легень. Проте більшість медиків і досі не мають найнеобхіднішого.

З першого квітня в Україні стартував другий етап медреформи. І хоча він, за задумом МОЗ, мав посилити підтримку вузькопрофільних медзакладів та збільшити фінансування на місцях, чимало лікарень досі не мають необхідного устаткування. І тоді як Міністерство охорони здоров'я звітує про те, що 90% лікарень підписали угоди із Національною службою здоров'я, а гроші, виділені на реформу, вже передали у регіони, - на місцевому рівні досі немає змін. Особливо, це помітно в умовах пандемії коронавірусної інфекції, адже у деяких лікарнях відсутні звичайні маски та рукавички. Не кажучи вже про апарати ШВЛ.

Ми просимо допомоги і підтримки. Ми не можемо справитися з коронавірусною інфекцією голими руками. Нам потрібні захисні маски, костюми, тести, ліки. Ми в розпачі! Рукавичок, респіраторів, захисних костюмів катастрофічно мало. Звертаємось до президента України, до міністра Охорони Здоров'я - допоможіть Монастириську.

Як наслідок, багато медперсоналу хворіє. Приміром, на Івано-Франківщині цього тижня на лікарняних ліжках опинилися більше чотирьох сотень медиків.

Марія Бойко, начальник управління охорони здоров'я Івано-Франківської міської ради:

За минуло добу померло дві медичні сестри Богородчанський район і Яремче. Це я про те, що дуже велика кількість медперсоналу є хворими. В цій статистиці - там не всі лікарі мають COVID-19, але це всі медики, які на даний момент лікуються в наших закладах охорони здоров'я або лікувалися.

Чимало закладів медицини буквально виживають за рахунок вітчизняних меценатів та волонтерів. Лікарі навіть звертаються до небайдужих у соцмережах. І це на тлі того, що Кабмін виділив на боротьбу з коронавірусом майже 65 мільярдів гривень.

Підтримують Україну і міжнародні партнери. Світовий банк планує надати 135 мільйонів доларів, з яких 80 має піти на модернізацію медичної сфери. 35 мільйонів держава вже освоїла, інші 100 поки розподіляють.

Крім того, на прохання президента Володимира Зеленського, Україна вже кілька разів отримала медзасоби з Китаю, гуманітарну допомогу від Об'єднаних Арабських Еміратів та грошову підтримку від Сполучених Штатів Америки. Проте, на регіональному рівні лікарні досі не мають найнеобхіднішого.