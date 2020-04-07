В понедельник, 6 апреля, в Киеве по улице Грушевского случилось ДТП. Водитель Volkswagen разбил собственную машину и протаранил три припаркованных авто. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Киева.

"По предварительной информации, водитель транспортного средства Volkswagen не учел дорожной обстановки, не выбрал безопасный интервал и совершил наезд на припаркованные автомобили: Renault, Lincoln и Subaru", - говорится в сообщении.

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Инспекторы заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения, однако пройти тест на наличие алкоголя в крови мужчина отказался.

Кроме того, при составлении административных материалов патрульные обнаружили у водителя отсутствие водительского удостоверения соответствующей категории, регистрационного документа на транспортное средство, а также полиса (договора) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств (страхового сертификата "Зеленая карта").

На водителя автомобиля Volkswagen патрульные вынесли постановление по ч.1 ст.126 (Управление транспортным средством лицом без соответствующих документов), протокол по ч.1 ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) и протокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КоАП.

Ранее сообщалось, что из-за карантина количество ДТП в Украине сократилось на 63%.