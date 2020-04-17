На Донбасі не вщухають ворожі обстріли [ Редактировать ]
На Донбасі відносне затишшя. Минулої доби у зоні ООС зафіксували один ворожий обстріл. Російські найманці атакували позиції українських армійців неподалік Пісків, під Донецьком. Били з гранатометів. Військові відкрили вогонь у відповідь, обстріл припинився. Минулося без втрат, - повідомили у штабі.
по теме
У зоні ООС поранено українських бійців
Окупанти атакували позиції ООС з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів
Поблизу Зайцевого зафіксували ворожу бронетехніку
Гуркіт важкої техніки з того боку українських солдатів вже не дивує - супротивник ігнорує усі домовленості
На Донбасі поновилися ворожі обстріли
Окупанти обстріляли позиції українських військових поблизу Авдіївки та Красногорівки, неподалік Донецька
Володимир Зеленський відвідав польових медиків на лінії зіткнення
Під час візиту, на Донбас передали вантаж із захисними масками та антисептичними засобами
На Луганщині збили ворожий безпілотник
У Луганській області піхотинцям вдалося збити ворожий безпілотник