На Донбасі відносне затишшя. Минулої доби у зоні ООС зафіксували один ворожий обстріл. Російські найманці атакували позиції українських армійців неподалік Пісків, під Донецьком. Били з гранатометів. Військові відкрили вогонь у відповідь, обстріл припинився. Минулося без втрат, - повідомили у штабі.