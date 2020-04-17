У Чехії один з виробників іграшок одягнув свій товар у медичні маски - аби заохотити чехів надягати захисні пов'язки та водночас допомогти тамтешнім медикам. Адже більшість виручених коштів спрямують на закупівлю медичного обладнання для місцевих шпиталів. Зокрема, закуплять апарати штучної вентиляції легень.

Перша партія таких іграшок вже готова до відправки, згодом їх розвезуть по крамницях.

Мирослав Котик, генеральний директор компанії-виробника іграшок: