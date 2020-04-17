Євросоюз закликали приймати біженців навіть в умовах пандемії [ Редактировать ]
Євросоюз має приймати біженців навіть в умовах пандемії. Про це заявила комісар Ради Європи з прав людини Дуня Міятович. Вона закликала країни-члени ЄС негайно реагувати на запити про допомогу щодо порятунку нелегалів у Середземному морі, та забезпечити їм висадку в європейських портах.
Нагадаємо, сьогодні спливає 30-денна заборона на в'їзд до ЄС для громадян "третіх" країн. Вона діяла з 17 березня, її погодили на саміті ЄС, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
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