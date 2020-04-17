Все граждане Японии получат по 100 тысяч иен (926 долларов США) в качестве единовременной денежной помощи из-за пандемии коронавируса COVID-19. Такое решение приняло правительство Синдзо Абэ, пишет Bloomberg.

Ранее власти Японии собирались поддержать финансово только тех людей, доходы которых сократились из-за пандемии коронавируса. Но чиновники решили, что в таком случае финансовая помощь распределялась бы значительно дольше, кроме того, бюрократические проволочки, связанные со сбором и подачей документов, способствовали бы распространению коронавируса.

Экономисты подсчитали, что раздача каждому гражданину Японии по 100 тысяч иен обойдется бюджету в 12 триллионов иен - более 110 млрд долларов США.

Ранее о прямых денежных выплатах своим гражданам объявили лишь власти США. В Германии право на денежное пособие имеют лишь определенные категории населения.

Как сообщали "Подробности", на всей территории Японии с 17 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ранее такой режим действовал лишь в семи префектурах. Режим ЧС развязывает руки местных властям. Теперь они смогут призывать жителей не покидать свои жилища, а компании — приостановить работу. В любом случае, такие рекомендации не являются обязательными.

На данный момент в Японии подтверждены 8 626 случаев коронавирусной инфекции, 178 человек умерли.