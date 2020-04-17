В Японии всем жителям раздадут по 100 тысяч [ Редактировать ]
Все граждане Японии получат по 100 тысяч иен (926 долларов США) в качестве единовременной денежной помощи из-за пандемии коронавируса COVID-19. Такое решение приняло правительство Синдзо Абэ, пишет Bloomberg.
Ранее власти Японии собирались поддержать финансово только тех людей, доходы которых сократились из-за пандемии коронавируса. Но чиновники решили, что в таком случае финансовая помощь распределялась бы значительно дольше, кроме того, бюрократические проволочки, связанные со сбором и подачей документов, способствовали бы распространению коронавируса.
Экономисты подсчитали, что раздача каждому гражданину Японии по 100 тысяч иен обойдется бюджету в 12 триллионов иен - более 110 млрд долларов США.
Ранее о прямых денежных выплатах своим гражданам объявили лишь власти США. В Германии право на денежное пособие имеют лишь определенные категории населения.
Как сообщали "Подробности", на всей территории Японии с 17 апреля объявлен режим чрезвычайной ситуации. Ранее такой режим действовал лишь в семи префектурах. Режим ЧС развязывает руки местных властям. Теперь они смогут призывать жителей не покидать свои жилища, а компании — приостановить работу. В любом случае, такие рекомендации не являются обязательными.
На данный момент в Японии подтверждены 8 626 случаев коронавирусной инфекции, 178 человек умерли.
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