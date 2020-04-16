Власти Японии официально ввели чрезвычайное положение по всей стране до 6 мая из-за вспышки коронавируса.

Об этом сообщает NHK.

"Решение было принято в связи с возможностью увеличения числа зараженных коронавирусом в Японии", - говорится в сообщении.

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Согласно данным университета Джона Хопкинса, по состоянию на 16 апреля в Японии количество зараженных коронавирусом составляет 8 626 человек, 178 инфицированных умерли.

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